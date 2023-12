PSG empata mas continua líder folgado em França

Os parisienses, líderes do campeonato, acabam por beneficiar pouco com o tropeção na ronda de Nice e Mónaco, que perderam.



O Nice caiu no sábado na deslocação a Le Havre, por 3-1, enquanto os monegascos perderam em casa com o Lyon por 1-0, em jogo disputado na sexta-feira.



Ainda assim, o PSG reforça a liderança e chega aos 37 pontos, mais cinco do que Nice e mais sete do que Mónaco.



O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, acaba por segurar o quarto lugar do campeonato, com 28 pontos, os mesmos de Brest, vencedor em Nantes por 2-0, hoje mais cedo.



No jogo grande da ronda, o PSG adiantou-se por Kylian Mbappé, aos 66 minutos, de grande penalidade, com o francês a reforçar-se como melhor marcador da competição, já com 16 golos, ou seja um por jogo, em média.



O empate só apareceu aos 90+4, apontado pelo canadiano Jonathan David, lançado no jogo para os últimos 10 minutos.



Pelo Paris Saint-Germain, foram titulares os portugueses Vitinha, essencial na manobra de meio campo, e Danilo Pereira, que jogou a central e foi substituído a um quarto de hora do fim.



Em Nantes, o Brest confirmou-se como uma das melhores equipas na Liga francesa, atualmente, e venceu por 2-0.



Hugo Magnetti, aos 47 minutos, e Steve Mounié, aos 57, conseguiram os golos de hoje no estádio de La Beaujoire.



O histórico Marselha também venceu na ronda, impondo-se por 2-1 ao Clermont, no seu estádio Velódromo. Com os pontos de hoje, segura o sexto lugar com 26, em igualdade com o Lens, vencedor do Reims no sábado, por 2-0.



O panamiano Amir Murillo (26) e o marroquino Amine Harit (42) marcaram para formação marselhesa, sendo o golo do Clermont do gabonês Jim Allevinah, aos 58 minutos.



Vitinha, avançado do Marselha, foi o português em ação na partida, jogando a partir do minuto 72.



Toulouse e Rennes empataram sem golos, registando-se vitórias dos visitantes nas outras duas partidas do dia: o Estrasburgo ganhou por 2-1 em Lorient e o Montpellier venceu por 2-1 em Metz.