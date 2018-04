PSG evita derrota em Saint-Ètienne com autogolo nos descontos

Lusa Comentários 06 Abr, 2018, 22:04 / atualizado em 06 Abr, 2018, 22:05 | Futebol Internacional

A formação da casa adiantou-se logo aos 17 minutos, por Remy Cabella, que, aos 31, desperdiçou um penálti, numa das muitas ocasiões perdidas pelos locais, que também não aproveitaram a vantagem numérica após a expulsão de Kimpembe, aos 41.



O Saint-Ètienne, nono, com 43 pontos, somou, ainda assim, o 10.º jogo consecutivo sem perder (cinco vitórias e cinco empates), tal como o Paris Saint-Germain, que vinha de nove triunfos consecutivos, os quatro últimos já sem Neymar.



Os parisienses evitaram o terceiro desaire -- após os 1-2 em Estrasburgo e Lyon -, mas não o terceiro empate, que impede a equipa de sagrar-se campeã a seis jornadas do fim, pois precisava de vencer e de um desaire do Mónaco (recebe o Nantes).



Ainda assim, o quinto título nos últimos seis anos dos parisienses e sétimo da sua história parece uma questão de tempo, já que, ainda que com um jogo a mais, a vantagem para os monegascos, ainda campeões em título, é de 17 pontos.



A formação da casa entrou melhor, perante um líder a 'dormir', e, com grande naturalidade, adiantou-se no marcador, por Cabella, que, depois, não teve, porém, arte para bater Areola na marcação de uma grande penalidade, após falta de Kimpembe sobre Hamouma.



Os locais foram criando e desperdiçando oportunidades, antes e depois do segundo amarelo de Kimpembe, que, após falta dura, deixou a equipa de Paris com 10.



Bamba, aos 62 minutos, e Tannane, aos 74, com um remate à barra, tiveram duas das melhores ocasiões do Saint-Ètienne, face a um Paris Saint-Germain que só 'apareceu' na parte final.



O uruguaio Edinson Cavani, entrado aos 68 minutos, falhou de forma incrível perante a baliza deserta, aos 76, e cabeceou para grande defesa de Ruffier, aos 90+1, mas, quando tudo parecia resolvido, Debuchy marcou na baliza errada, aos 90+2.