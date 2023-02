PSG perde no Mónaco para o camepeonato

O atacante francês Wissam Ben Yedder foi decisivo para o triunfo do Mónaco (47 pontos), fazendo uma assistência para o primeiro golo, apontado pelo russo Aleksandr Golovim, logo aos quatro minutos, e encarregou-se de marcar dois, aos 18 e aos 45+1, enquanto Warren Zaire-Emery (de apenas 16 anos) fez, aos 39, o tento do PSG (54 pontos).



Nesta partida da 23.ª jornada, o internacional português Gelson Martins foi suplente não utilizado no Mónaco, ao passo que Danilo Pereira e Vitinha fizeram parte das escolhas iniciais de Christophe Galtier, com Nuno Mendes no banco e Renato Sanches de fora por lesão, tal como as 'estrelas' Messi e Mbappé.



Esta foi a segunda derrota seguida do PSG, após a eliminação na Taça de França, frente ao Marselha, a poucos dias de receber o Bayern Munique, na Liga dos Campeões.



O Mónaco fica à espera dos resultados desta ronda do Marselha (defronta hoje o Clermont) e Lens (joga domingo com o Lyon), terceiro e quarto classificados, respetivamente, da Ligue 1, ambos com 46 pontos.