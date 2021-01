PSG perde o comando do `Championnat`para o Lille

Com o internacional português José Fonte no centro da defesa, os ‘dogues’ alcançaram o quarto triunfo seguido na prova, graças ao tento solitário de uma das principais figuras, o internacional turco Yusuf Yazici, que tirou partido de um erro de Bruno Ecuele Manga, aos 29 minutos.



A formação comandada por Christophe Galtier, que lançou os portugueses Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches no decorrer do segundo tempo, isolou-se no primeiro lugar da Ligue 1, com 48 pontos, mais dois do que o Lyon (46), segundo, e mais três do que o Paris Saint-Germain (45), que agora é terceiro, em resultado da derrota averbada hoje em Lorient (3-2).







No terreno do antepenúltimo classificado, o PSG viu-se em desvantagem aos 36 minutos, numa jogada de insistência de Laurent Abergel, que conseguiu superiorizar-se ao internacional português Danilo Pereira e rematar sem hipóteses para Sergio Rico.

Contudo, os campeões gauleses beneficiaram de duas abordagens desastradas de Houboulang Mendes, que derrubou Neymar e Mauro Icardi dentro da área do Lorient. O avançado brasileiro não enjeitou a responsabilidade e converteu as duas grandes penalidades, aos 45 e 58 minutos.

O congolês Yoane Wissa repôs a igualdade para o Lorient, aos 80 minutos, e, quando o PSG procurava chegar ao triunfo, a formação da casa aproveitou o adiantamento do adversário e desferiu um contra-ataque letal, conduzido e finalizado pelo nigeriano Teremas Moffi, aos 90+1.





(Com Lusa)