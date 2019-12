PSG reforça liderança da liga francesa

Os parisienses viram-se em desvantagem a partir dos 41 minutos, por culpa de um autogolo do médio argentino Leandro Paredes, que desviou a bola para a própria baliza, na sequência de um canto.



No segundo tempo, a formação orientada por Thomas Tuchel começou a dar a ‘volta ao texto’ num livre exemplarmente cobrado pelo brasileiro Neymar, aos 74 minutos, antes de Kylian Mbappé, aos 76, e Mauro Icardi, aos 81, consumarem a reviravolta.



O central português Pedro Mendes foi titular no Montpellier e acabou por ser expulso aos 72 minutos, no lance do qual resultou o primeiro golo do PSG.



Com este triunfo, os bicampeões gauleses seguem isolados na liderança, com 39 pontos, mais oito do que o Marselha, equipa que é comandada pelo português André Villas-Boas.