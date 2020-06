PSG retoma treinos em "pequenos grupos" de jogadores na quinta-feira

"Os jogadores vão ser submetidos a exames médicos e físicos entre segunda-feira e quarta-feira, antes de voltarem a pisar a relva do Centro Ooredoo novamente na quinta-feira, em pequenos grupos, na retoma gradual da atividade física", revelou o PSG no seu ‘site' oficial.



Depois de eliminar os alemães do Borussia Dortmund nos oitavos de final da ‘champions', os franceses continuam na prova milionária, cuja fase decisiva vai decorrer em Lisboa, e também estão apurados para as finais das duas taças francesas, que já têm datas indicativas, faltando a confirmação oficial das mesmas.



Os parisienses, que contam com estrelas mundiais como o brasileiro Neymar ou o francês Mbappé, assinalaram hoje que o regresso gradual aos trabalhos também visa a preparação para a final da Taça de França, frente ao Saint-Étienne, e para a final da Taça da Liga francesa, contra o Lyon, que se devem realizar nos dias 24 e 31 de julho, respetivamente.



A UEFA anunciou na quarta-feira que a fase final da Liga dos Campeões 2019/2020 se irá realizar em Lisboa, num formato inédito, com quartos de final, meias-finais e final disputados entre 12 e 23 de agosto, nos estádios José Alvalade e da Luz, em eliminatórias de um só jogo.



A edição 2019/2020 da Liga dos Campeões foi interrompida em março devido à pandemia de covid-19. A final estava inicialmente prevista para maio, em Istambul, na Turquia.



Já o campeonato francês 2019/20 foi oficialmente cancelado em maio, devido à pandemia de covid-19, sendo que o título de campeão foi atribuído ao Paris PSG, que liderava confortavelmente a prova.



