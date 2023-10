PSG sofre para vencer na visita ao Brest com recarga a penálti falhado

A equipa parisiense, que vinha de uma boa série de três vitórias consecutivas, colocou-se a jeito depois de estar a vencer por dois golos, de Zaire-Emery, aos 16 minutos, e de Mbappé, aos 28, ao permitir a igualdade da equipa casa.



O Brest marcou por Mounie, aos 43 minutos, e Le Douaron, aos 52, e pareceu acreditar que podia sair da ronda com pontos, não fosse a intervenção do videoárbitro (VAR), a chamar o árbitro para rever um lance passível de grande penalidade.



Chamado a converter, Mbappé viu o guarda-redes Bizot negar-lhe o golo, mas ato contínuo, na recarga, o avançado internacional francês acabou mesmo por marcar, aos 89 minutos, naquele que foi o seu segundo golo no jogo e 10.º na ‘Ligue 1’.



Com dificuldades no capítulo da finalização continua Gonçalo Ramos, segundo melhor marcador da Liga portuguesa na última época, com 19 golos, pelo Benfica, e que pelo PSG apenas contabiliza dois no campeonato.



O triunfo de hoje deixa o PSG em segundo lugar, com 21 pontos, mas ainda a poder ser ultrapassado por Mónaco, que tem 20 e hoje joga no terreno do Lille.