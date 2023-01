PSG sofre segunda derrota no campeonato

Com Kylian Mbappé a suplente, a entrar tarde de mais para evitar a derrota, os parisienses voltaram a perder, pela segunda vez, na segunda deslocação em 2023, depois do desaire no terreno do Lens, no primeiro dia do ano (3-1).



O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, que tinha dado duas semanas de descanso a Mbappé e ao internacional marroquino Achraf Kakimi, ausentes dos jogos com o Chateauroux, da Taça de França, e com o Angers, da 1.8ª jornada, decidiu hoje deixar ambos no banco, em Rennes, perante o quinto classificado.



A verdade é que fizeram falta, sobretudo Mbappé, e quando foram lançados aos 55 e 56 minutos, já não foram a tempo de evitar a derrota, a segunda do Paris Saint-Germain no campeonato, no qual somam também 15 vitórias e dois empates.



O golo que decidiu a partida foi de autoria do maliano Hamari Traoré, lateral direito do Rennes, após um cruzamento para a área do lateral esquerdo Adrien Truffert, aos 65 minutos.



Pelo Paris Saint-Germain alinharam de início dois internacionais portugueses, os médios Vitinha e Danilo Pereira, este na posição de central, mas o Galtier recorreu ainda a outro português, Renato Sanches, que entrou aos 83 minutos a render justamente o seu compatriota Danilo Pereira.



Não obstante a derrota, o Paris Saint-Germain continua a liderar, com 47 pontos, mas agora viu o Lens, segundo classificado, a aproximar-se, com 44, seguido do Marselha, com 42, do Mónaco, que tinha goleado horas antes o Ajaccio, por 7-1, com 37, e do Rennes, no quinto lugar, com os mesmos pontos.



Entretanto, o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, goleou hoje o Troyes, por 5-1, resultado que espelha bem a facilidade com que se impuseram ao seu adversário, que chegou ao intervalo já a perder por dois golos, apontados pelo guineense Mohamed Bayo e pelo canadiano Jonathan David, aos 16 e 45+2 minutos, respetivamente.



No segundo tempo, o avançado africano viria a ‘bisar’, aos 47, antes de o ex-sportinguista Mama Baldé, servido pelo português Abdu Conté, encurtar distâncias no marcador, aos 65.



Nos últimos 15 minutos, o suplente utilizado Alan Virginius (75) também fez o ‘gosto ao pé’, mas o resultado só ficaria fechado com novo ‘bis’, da autoria de David (88), pouco tempo depois do internacional português José Fonte ter sido lançado por Paulo Fonseca.



No Lille, Tiago Djaló cumpriu os 90 minutos, assim como o compatriota Rony Lopes, mas no lado visitante.



Nos outros jogos hoje disputados da 19.ª jornada, destaque para a goleada do Mónaco na receção ao AC Ajaccio, por 7-1, com o internacional português Gelson Martins de fora, a contas com uma lesão muscular, além do triunfo concludente do Nantes em Montpellier, por 3-0, numa partida em que a equipa da casa viu dois dos seus jogadores, Wahbi Khazri e Elye Wahi, expulsos aos 42 e 67 minutos.



O Clermont foi vencer ao terreno do Angers, por 2-1, o Reims empatou sem golos na receção ao Nice, enquanto o Toulouse não foi além de um empate 1-1, em casa, frente ao Brest.