PSG vence Angers mas adia festa do título

No desafio da 33.ª jornada, o emblema da capital gaulesa, com o internacional português Danilo Pereira de início, marcou por Kylian Mbappé, aos 28 minutos, Sergio Ramos, aos 45+2, e Marquinhos, aos 77, para quase "carimbar" a conquista do troféu, a cinco jornadas do final da Ligue 1. O lateral luso Nuno Mendes começou no banco de suplentes do PSG, tendo sido lançado no decorrer do segundo tempo.



Apesar deste desfecho, dificilmente a equipa comandada por Mauricio Pochettino não arrecadará o oitavo título nos últimos 10 anos, sucedendo ao Lille como campeão francês e igualando o Saint-Étienne como recordista de troféus, ambos com 10, sendo que os "verts" não vencem a competição desde 1981.



O PSG sabia que tinha de fazer melhor do que o perseguidor Marselha, que chegou a estar em desvantagem na receção ao Nantes em dois momentos, contudo, operou a reviravolta, com um tento de Amine Harit, aos 75 minutos.



Antes, na primeira parte, Andrei Girotto (26 minutos) abriu o ativo no Stade Vélodrome, Dimitri Payet (39 e 55), sempre da marca do castigo máximo, restabeleceu a igualdade por duas vezes, com Marcus Coco (41), em cima do tempo de descanso, a fazer o segundo dos visitantes.



Assim, o PSG soma 77 pontos na liderança, contra os 62 do Marselha, segundo colocado, quando faltam disputar 15 pontos.