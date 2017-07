PSG vence Mónaco e conquista Supertaça de França

Lusa 29 Jul, 2017, 22:40 | Futebol Internacional

O ex-jogador do FC Barcelona e da Juventus, que alinhou como extremo, marcou o golo do empate aos 51 minutos, na execução de um livre direto a 30 metros da baliza monegasca, e fez uma assistência perfeita, aos 63, para o golo do triunfo, ao cruzar da linha de fundo para Adrien Rabiot ‘fuzilar’ de cabeça Subasic.



A equipa orientada pelo treinador português Leonardo Jardim chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a outro grande golo, de Djibril Sidibé, que isolou na área após um passe espetacular de Fabinho e fez um ‘chapéu’ à saída de entre os postes do guarda-redes Alphonse Areola.



Pelo Mónaco alinhou o internacional sub-21 português Ronny Lopes, que entrou em campo aos 66 minutos a render o holandês Terence Kongolo, enquanto o seu compatriota João Moutinho, internacional A, não chegou a sair do banco.



Quem também alinhou na partida, ainda que por pouco tempo, foi o internacional sub-21 português Gonçalo Guedes, lançado em campo aos 86 minutos, para o lugar do argentino Javier Pastore.