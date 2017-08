PSG vence recém-promovido Amiens por 2-0 com Neymar a vibrar na tribuna

Lusa 05 Ago, 2017, 18:21 / atualizado em 05 Ago, 2017, 18:23 | Futebol Internacional

Num jogo de sentido único, sempre em direção à baliza do Amiens, clube que há três épocas atuava na terceira divisão, foi necessário esperar 42 minutos pelo golo do PSG, marcado por Edinson Cavani, após centro largo do brasileiro Dani Alves (ex-Juventus).



O golo do avançado uruguaio foi festejado efusivamente na tribuna pelo brasileiro Neymar, que esta semana se transformou no jogador mais caro da história do futebol mundial, após o PSG pagar ao FC Barcelona 222 milhões pela sua cláusula de rescisão.



Com o decorrer do encontro, disputado em toada morna, e em que esteve em destaque o guarda-redes Régis Gurtner, a colocar cobro às situações de perigo criadas pelo PSG, alguns jogadores começaram a dar mostras de desgaste, normal do início de época.



O Amiens, a perder pela diferença mínima, ousou lutar pelo empate, pressionando mais alto, mas foi PSG que aumentou a vantagem para 2-0 pelo argentino Javier Pastore, aos 80 minutos, na sequência de uma rápida jogada lançada pelo italiano Marco Verratti e que contou com a assistência de Edinson Cavani.



O uruguaio Edinson Cavani, que teve nos pés, logo a seguir, a oportunidade para aumentar a vantagem, foi substituído aos 86 minutos pelo português Gonçalo Guedes, que cumpre a sua segunda época ao PSG, para o qual se transferiu do Benfica.



Com o triunfo, e embora a jornada prossiga com a realização de cinco jogo hoje e três domingo, o PSG assumiu a liderança da liga gaulesa, com os mesmo três pontos do campeão Mónaco, de Leonardo Jardim, que sexta-feira venceu o Toulouse (3-2).