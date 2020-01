PSG vence Reims e vai disputar final da Taça da Liga francesa com o Lyon

O Paris Saint-Germain apurou-se pela 10.ª vez para a final da Taça da Liga francesa de futebol, ao vencer por 3-0 na visita ao Reims, marcando encontro com o Lyon na decisão da prova.



Apesar de não ter anotado qualquer golo, o brasileiro Neymar esteve em destaque na partida, primeiro ao assistir o compatriota Marquinhos para o golo inaugural, aos nove minutos, e depois executando o livre que o costa-marfinense Konan N'Clomande desviou para a própria baliza, aos 31.



No segundo tempo, o jovem Tanguy Kouassi, de 17 anos, estreou-se a marcar pelo PSG e dilatou a vantagem dos parisienses, aos 77 minutos, numa altura em que o Reims já jogava reduzido a 10 elementos, por expulsão de Nyasha Munetsi.



O PSG, recordista de troféus da Taça da Liga gaulesa, com oito, vai disputar a final da prova pela 10.ª vez na sua história, a sexta nas últimas sete temporadas.



Na final, o conjunto orientado pelo alemão Thomas Tüchel terá pela frente o Lyon, que na terça-feira venceu o Lille por 4-3 no desempate por grandes penalidades, após o empate 2-2 no tempo regulamentar.



O internacional português Renato Sanches marcou o primeiro golo do Lille, mas acabou por falhar o pontapé no desempate por grandes penalidades.