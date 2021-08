PSV, adversário do Benfica na LC, goleia Cambuur

David Prooper abriu aos 18 minutos e o israelieta Eran Zahavi ampliou para 2-0 aos 21 minutos, este com assistência do português Bruma, que foi titular na partida e esteve em campo 90 minutos.



Já na segunda parte, o inglês Chukwunonso Madueke colocou em 3-0, aos 48, antes de Alex Bangura reduzir, aos 66.



A vitória do PSV, muito clara, foi selada com o quarto golo, do francês Olivier Boscagli.



O PSV lidera o campeonato com seis pontos, a par de Heerenveen, mas ainda pode ser alcançado por mais seis equipas que só jogam domingo, entre as quais o campeão Ajax.



No acesso à 'Champions', o PSV foi derrotado no estádio da Luz por 2-1 e recebe agora o Benfica, em 24 de agosto.