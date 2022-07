Puskás Akadémia homenageia Miklos Fehér no Estádio D. Afonso Henriques

A Puskas Akadémia, equipa húngara que disputa a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa com o Vitória de Guimarães, homenageou hoje Miklos Fehér no Estádio D. Afonso Henriques, no dia em que o avançado faria 43 anos.