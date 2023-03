Pyramids, de Jaime Pacheco, goleia na Taça da CAF

O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, foi hoje vencer, por 4-1, ao terreno do ASCO de Kara e assumiu, provisoriamente, a liderança do Grupo C à quarta jornada da Taça da Confederação Africana de Futebol (CAF).