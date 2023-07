Pyramids de Jaime Pacheco nas "meias" da Taça do Egito

A equipa de Jaime Pacheco marcou muito cedo, logo aos três minutos, pelo avançado Islam Issa, e aumentou a vantagem à beira do intervalo, na execução de um penálti, pelo avançado sul-africano Fagrie Lakai, aos 45+7 minutos.Dois minutos antes, a equipa do National Bank of Egypt tinha ficado reduzida a 10 unidades, aos 45+5, por expulsão do avançado guineense Moussa Diawara, por acumulação de cartões amarelos.O golo que liquidaria as esperanças do National Bank of Egypt em reentrar na discussão do resultado surgiu aos 60 minutos, quando Islam Issa bisou e arrumou com a questão do vencedor.Os quartos de final da Taça prosseguem esta terça-feira com os jogos Zamalek-Arab Contractors e Nogoom FC-Enppi, faltando ainda apurar o par de equipas que completa os jogos desta fase.Há dois jogos dos oitavos de final ainda por disputar, entre o Al Masry e o Haras Hoddod, marcado para a próxima sexta-feira, e entre o Al Ahly e o El Dakhleya, estimado para de 30 de julho.