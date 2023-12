Qarabag orgulhoso de chegar a esta fase e defrontar Sporting de Braga

O presidente do Qarabag disse hoje que o clube está a viver um momento histórico, ao estar pela primeira vez no play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa de futebol, no qual vai defrontar o Sporting de Braga.

"Estamos orgulhosos de representar o Azerbaijão pela primeira vez na fase de play-off da Liga Europa. Vivemos hoje um acontecimento histórico", referiu Tahir Gozel.



Sobre o sorteio, que ditou que os azeris vão defrontar o Sporting de Braga, o líder do clube disse que já conhecia "a força dos possíveis adversários", que vinham da fase de grupos da Liga dos Campeões.



"O Braga é uma dessas equipas. Joga no forte campeonato português e destaca-se pela regularidade nas provas europeias. Não há adversários fáceis nesta fase, apenas existem equipas fortes", admitiu.



Tahir Gozel está, acima de tudo, feliz por ter trazido o Qarabag e o Azerbaijão a esta fase de prova, mas garante que não está satisfeito apenas com isso e quer continuar em prova.



O Sporting de Braga, terceiro no Grupo C da Liga dos Campeões, recebe, no Minho, o segundo colocado no Grupo H da Liga Europa, no dia 15 de fevereiro, deslocando-se ao Azerbaijão uma semana depois, em 22 de fevereiro.