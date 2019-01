Qatar apurado para final da Taça Asiática ao golear Emirados Árabes Unidos

Lusa Comentários 29 Jan, 2019, 16:14 / atualizado em 29 Jan, 2019, 16:23 | Futebol Internacional

Akram Afil esteve em destaque, ao assistir os dois primeiros golos, de Khouki, aos 22 minutos, e Almoez Ali, o melhor marcador do torneio, aos 37, antes de o ‘capitão’ Al Haidos fazer o 3-0 aos 81, com um chapéu sobre o guarda-redes Khalid Essa, e Hamid Ismael fechar a contagem aos 90+4, dois minutos depois de entrar, e após a expulsão de Ismail Ahmed nos Emirados (90+1).



A equipa do Qatar, que contou com o português naturalizado Pedro Correia no lado direito da defesa e que nunca tinha chegado às meias-finais, vai enfrentar o Japão, quatro vezes vencedor da prova, a última delas em 2011, depois de os nipónicos terem afastado o Irão, de Carlos Queiroz (3-0).



Apesar de ter maior posse de bola ter feito vários remates enquadrados, a equipa anfitriã não foi capaz de se apurar para a final, que poderia disputar em casa, depois de ser terceira classificada em 2015.



Na sexta-feira, a equipa catari vai defrontar o tetracampeão Japão, no jogo que decide o sucessor da Austrália como detentor do troféu, sendo que os nipónicos são a equipa mais bem sucedida do torneio.



Vitórias em 1992, em casa, 2000, 2004 e 2011 conferem aos japoneses o estatuto de favorito, tendo eliminado outro candidato, o Irão de Queiroz, nas meias-finais.



Os japoneses venceram os três jogos na fase de grupos e ainda não sofreram golos na fase a eliminar, com Arábia Saudita (1-0), Vietname (1-0) e Irão (3-0), um registo igualado pelo Qatar, com Iraque (1-0), Coreia do Sul, de Paulo Bento (1-0), e Emirados.



A equipa catari melhora ainda o registo na fase de grupos, em que também venceu os três jogos da ‘poule’ e não sofreu qualquer golo, chegando à final com a baliza inviolável.



A final está marcada para as 18:00 locais (14:00 em Lisboa), no Estádio Mohammed bin Zayed, na capital Abu Dhabi.