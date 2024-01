O anfitrião Qatar começou hoje a defesa do título da Taça Asiática de futebol com uma vitória por 3-0 sobre o Líbano, no jogo de abertura da competição, quatro anos depois do triunfo.

Qatar começa defesa do título da Taça Asiática com vitória sobre o Líbano



Al Khor, Qatar, 12 jan 2024 (Lusa)



Golos de Akram Afif, aos 45 e 90+6 minutos, e Almoez Ali, aos 56, permitiram aos qataris, campeões em 2019, vencer sem problemas os libaneses, no Estádio Al Bayt, e entrar com o pé direito no Grupo A, em que também figuram China e Tajiquistão.



O golo de Ali deixou-o a quatro golos dos 14 do antigo futebolista iraniano Ali Daei, máximo goleador da história da prova.



Este foi o jogo de abertura da competição, que decorre no Qatar, com a participação dos Emirados Árabes Unidos, treinados pelo português Paulo Bento.