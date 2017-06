Qatar continua preparar Mundial2022 "normalmente"

Lusa 12 Jun, 2017, 19:11 | Futebol Internacional

A garantia foi dada à agência AFP por uma fonte próxima da organização: "Continuamos normalmente. Em cada projeto de construção, há planos B e C e não me parece que haja problemas em obter materiais. Não me parece que seja algo que nos preocupe muito".



O Qatar está no centro de uma crise internacional depois de a Arábia Saudita e aliados terem no início do mês rompido ligações diplomáticas com Doha, com acusações de apoio ao terrorismo.



A isso se juntaram sanções económicas, como o fecho das fronteiras terrestres e marítimas, que se podem repercutir na organização do Mundial, nomeadamente a nível de materiais para construção de estádios e infraestruturas.



Gianni Infantino, presidente da FIFA, disse no domingo, em declarações ao jornal suíço Le Matin, ter "confiança no regresso da região a uma situação de normalidade"-



"O campeonato do Mundo é em 2022, daqui a cinco anos. Se o futebol puder trazer uma pequena contribuição para melhorar as coisas, não deixaremos de propor a nossa ajuda", disse.