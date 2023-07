Qatar goleado e eliminado da Gold Cup

O Qatar, treinado pelo português Carlos Queiroz, foi eliminado da Gold Cup de futebol no sábado, ao perder por 4-0 diante do Panamá, nos quartos de final da competição da CONCACAF em que participou como seleção convidada.

Depois de terem surpreendido o México na fase de grupos e garantido a passagem à fase a eliminar, os qataris foram goleados em Arlington, com destaque para o ‘hat-trick’ assinado por Ismael Díaz (56, 63 e 65 minutos), já depois de Barcenas (19) ter inaugurado o marcador.



O Qatar, orientado por Carlos Queiroz desde fevereiro, despede-se, assim, com uma vitória, um empate e duas derrotas na Gold Cup, competição que decorre nos Estados Unidos e que é destinada a seleções de América do Norte, América Central e Caraíbas.



Por seu lado, o Panamá, finalista em 2005 e 2013, apurou-se para as meias-finais, em que irá defrontar o vencedor da partida entre Estados Unidos e Canadá. Na outra meia-final, o México, que venceu a Costa Rica por 2-0, terá pela frente Guatemala ou Jamaica.