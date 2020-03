Qatar. Trabalhadores presos em campos laborais receiam Covid-19

Dentro dos campos em quarentena, os trabalhadores descrevem uma atmosfera de medo e incerteza. As pessoas lá presentes foram colocadas em baixa sem vencimento e as condições humanitárias pioram de dia para dia, de acordo com Guardian . Os trabalhadores encontram-se concentrados em espaços confinados.Esta é uma versão do Qatar moderno, uma distopia, entre “gulags” de trabalhadores e uma parte rica do reino com investimentos milionários em vários negócios e conversações de paz com Washington.De um lado a riqueza, do outro a falta de condições de pessoas que vivem em dormitórios apertados, normalmente onde dormem entre oito a dez pessoas. Algo que torna o combate à transmissão do novo coronavírus uma tarefa praticamente impossível. Não existem desinfetantes e outros bens essenciais e uma das grandes preocupações no momento, para além da propagação do vírus, é pagar a tempo a toda a gente. Os voos também se encontram suspensos e muitos estrangeiros não podem regressar ao país natal.Este tipo de notícias não é novo mas agora existe a preocupação do novo coronavírus e das consequências que pode trazer as estes trabalhadores. Os campos laborais encontram-se agora em isolamento e a Amnistia Internacional anunciou que têm demasiadas pessoas, sem qualquer tipo de canalizações adequadas, e sem poder ter o distanciamento social necessário para a situação que se vive.“O governo qatari tem de garantir que os direitos humanos têm de ser assegurados para prevenir e conter o novo coronavírus”, declarou a Amnistia e pediu que todos tenham acesso a cuidados médicos sem qualquer tipo de discriminação.Sem conseguir ajudar muitos dos seus trabalhadores em países mais pobres, os países mais ricos do Golfo fecham os campos laborais para o vírus não chegar à elite. Trata-se, portanto, de danos colaterais. Até agora, desconhece-se como é que o governo qatari vai lidar com esta situação e como vão ser providenciados cuidados médicos a estes trabalhadores.