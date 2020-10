Qatar2022. Queiroz procura qualificar a Colômbia

Os "cafeteros", liderados em campo por Radamel Falcao e James Rodríguez, procuraram uma sétima presença na fase final, e terceira consecutiva, enquanto o conjunto "vinotinto" é o único da CONMEBOL que nunca esteve num Mundial.A seleção colombina está no lote das quatro favoritas ao apuramento direto, juntamente com o Brasil, único totalista de presenças em Mundiais, a Argentina, liderada pelo ‘incansável’ Lionel Messi, e o Uruguai, do eterno Óscar Tabárez.Este quarteto, que já levou a melhor em 2018, tem, porém, forte concorrência, nomeadamente do Peru, de Ricardo Gareca, que foi quinto no último apuramento sul-americano e chegou à Rússia, via "play-off" Intercontinental.Presente na edição de 2014, o Chile, com nove participações em Mundiais e vencedor recente de duas edições da Copa América (2015 e 2016), e o Equador, que já esteve em três fases finais, também surgem no lote dos "outsiders".Mais difícil, parece ser a tarefa do Paraguai, que esteve presente pela oitava e última vez em 2010, da Bolívia, em busca da quarta e primeira desde 1994, e da Venezuela, com Peseiro a ter pela frente uma verdadeira "missão impossível".





Começa a qualificação





Com um atraso de sete meses, devido à pandemia da covid-19, a fase de apuramento da CONMEBOL arranca na quinta e sexta-feira com a primeira de um total de 18 jornadas, a derradeira marcada apenas para 29 de março de 2022.A qualificação terá quatro jornadas em 2020 (duas em outubro e duas em novembro), 10 em 2021 (duas em março, duas em junho, duas em setembro, duas em outubro e duas em novembro) e mais quatro já em 2022 (uma em janeiro, uma em fevereiro e duas em março).A primeira ronda realiza-se na quinta e sexta-feira e, no segundo dia, as atenções lusas centram-se em Barranquilla, onde se defrontam os dois treinadores lusos., nomeado em 6 de fevereiro de 2019, para suceder a José Pékerman, vai para o 15.º jogo (oito vitórias, quatro empates e duas derrotas) com a Colômbia e quinto oficial, sendo que, nos primeiros quatro, não perdeu nenhum, nem sofreu qualquer golo.Na Copa América de 2019, no Brasil, venceu os três jogos da fase de grupos (2-0 à Argentina, 1-0 ao Qatar e 1-0 ao Paraguai) e, nos quartos de final, foi eliminado pelo Chile no desempate por grandes penalidades (4-5), após 0-0 nos 90 minutos.Quanto a, que foi confirmado no cargo em 4 de fevereiro, vai fazer a sua estreia pela "vinotinto", que não joga desde 19 de novembro de 2019 (4-1 ao Japão, num particular).