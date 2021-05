Qualificação africana para o Mundial2022 adiada para setembro

A decisão foi tomada pela FIFA em conjunto com o Confederação Africana de Futebol (CAF), com o organismo que rege o futebol mundial a considerar que, por causa da pandemia, alguns dos países participantes não vão ter condições para competir em segurança já no próximo mês.



De acordo com a CAF, oito das 40 federações que estão na fase de qualificação não têm neste momento um estádio que apresente os requisitos mínimos para poder receber jogos.



O início da fase de apuramento para o próximo Mundial estava marcado para 5 de junho, mas terá agora apenas início em setembro, com jogos a decorrerem também em outubro e em novembro.



Os vencedores dos 10 grupos que vão estar em disputa (cada agrupamento tem quatro seleções) avançam para um "play-off", que será disputado em março de próximo ano e em que serão apuradas as cinco equipas que vão representar África no Campeonato do Mundo do Qatar.