Quintero supera exames médicos e integra pré-temporada do River Plate

"Não foi arritmia. Cheguei com tosse e stress. Estava um pouco constipado, com um pouco de febre e pode ter sido por isso", afirmou Quintero aos jornalistas, à chegada ao hotel que acolhe a formação argentina.



O médio de 26 anos integrou com um dia de atraso o estágio dos vice-campeões da Taça Libertadores, depois de ter sido submetido a exames médicos adicionais, para aferir um estado de cansaço fora do comum.



O internacional colombiano alinhou entre 2013 e 2019 no FC Porto, que o cedeu por empréstimo a Rennes, Independiente Medellín e River Plate, antes de os argentinos adquirirem o passe do jogador.



Os "milionários" vão cumprir um estágio de pré-época até sexta-feira, véspera da viagem para Maldonado, onde vão defrontar os uruguaios do Nacional, num jogo particular.