Quique Flores deixa o comando técnico do Getafe

”, informa o clube, agradecendo o “c” do antigo técnico do Benfica, de 58 anos.A saída de Quique Flores, que orientou o clube lisboeta na época 2008/09, surge um dia depois da derrota por 2-1 na receção ao Almería, em jogo da 31.ª jornada do campeonato, que permitiu ao adversário ultrapassar o Getafe na classificação.A equipa na qual alinha o defesa internacional português Domingos Duarte não ganha há cinco encontros consecutivos, durante os quais sofreu três derrotas, e pode terminar a ronda nos lugares de despromoção, uma vez que o Valência, 18.º colocado, com menos um ponto, recebe hoje o Valladolid.