Quique Setién deixa de treinar o Villarreal

Sob o comando do treinador cantábrico Quique Setién, de 64 anos, o Villarreal fez uma grande temporada em 2022/23, com a promoção de jovens jogadores e a qualificação para a Liga Europa, depois de alcançar o quinto lugar na LaLiga.



“O Villarreal gostaria de agradecer a Setién pelo seu trabalho e envolvimento e desejar-lhe boa sorte na sua carreira desportiva”, refere em comunicado o clube, destacando que o treinador assumiu o comando “numa situação complicada”.



O diretor de futebol do clube, Miguel Ángel Tena, assumirá interinamente o cargo e dirigirá a sessão da equipa na quarta-feira, marcada para as 18h30, na Cidade Desportiva José Manuel Llaneza.



O Villarreal ocupa a 15.ª posição do campeonato espanhol, com três pontos, referentes a uma vitória por 1-0 em casa do Maiorca, na segunda jornada, e três derrotas frente ao Bétis (2-1, casa), FC Barcelona (4-3, casa) e Cádiz (3-1, fora).