Racing sagra-se campeão argentino de futebol

Com Lisandro López, ex-jogador do FC Porto, como grande figura, a equipa de Avellaneda garantiu a conquista do título com uma ronda ainda por disputar, ao beneficiar do empate caseiro do Defensa y Justicia com o Unión (1-1).



Com estes resultados, o Racing passou a somar 56 pontos, mais quatro do que o Defensa y Justicia e seis do que o Boca Juniors, que defendia o título e já assegurou presença no pódio.



Este foi o 18.º título do clube, que se sagrou campeão 15 vezes entre 1913 e 1966. Os mais recentes êxitos remontavam a 2001 e 2014.