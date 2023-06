Rafa Benitez substitui Carlos Carvalhal no comando técnico do Celta de Vigo

Vigo, Espanha, 23 jun 2023 (Lusa) -- O treinador Rafa Benitez vai substituir o português Carlos Carvalhal no comando técnico do Celta de Vigo, devendo assinar um contrato válido por três épocas, anunciou hoje o clube espanhol de futebol.



Há duas semanas, o Celta de Vigo anunciou a saída do português Carlos Carvalhal, que chegou ao clube em novembro e tinha contrato até 2024.



O técnico português assumiu o comando da formação galega numa altura em que esta ocupava o 16.º lugar da Liga espanhola, apenas um ponto acima da zona de despromoção, e terminou a época na 13.ª posição.





