Rafa Soares é reforço do PAOK

”, refere o clube, com um comunicado em que descreve a carreira do defesa.O jogador, de 27 anos, chega ao PAOK a custo zero, depois de uma época no Vitória de Guimarães, regressado de empréstimo ao Eibar, clube em que esteve época e meia, cedido pelos vimaranenses, em 2019/20.Já na última época, em Guimarães, o defesa participou em 34 jogos, marcou dois golos e fez oito assistências.Na carreira, além do Vitória, o lateral, formado no FC Porto, jogou ainda na Académica, no Rio Ave, no Fulham e no Portimonense.O PAOK, que na última época voltou a ficar atrás do tricampeão Olympiacos, conta já com os portugueses Vieirinha, Filipe Soares e Nélson Oliveira.