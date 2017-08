Rafael Barbosa destaca grupo muito difícil no acesso ao Europeu sub-21

Lusa 29 Ago, 2017, 20:30 | Futebol Internacional

Em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Sporting lembrou hoje o valor de País de Gales, Suíça, Roménia, Bósnia-Herzegovina e Liechtenstein e expressou a sua satisfação por integrar o lote dos 23 convocados do selecionador Rui Jorge para este novo ciclo da seleção sub-21.



"É um grupo muito difícil. Vamos tentar ganhar todos os jogos. Ainda não fizemos muitos treinos, mas acho que o trabalho está a correr bem", começou por referir o jogador, sem esconder que a sua convocatória "é o reconhecimento de um trabalho árduo" desenvolvido no clube de Alvalade.



Aos 21 anos, Rafael Barbosa procura ainda a primeira internacionalização neste escalão, mas assumiu o sonho de voar mais alto e chegar também à seleção A, tal como alguns dos seus colegas de equipa, nomeadamente Renato Sanches, Rúben Neves e Gonçalo Guedes.



"Olho para os casos do Renato, do Gonçalo e do Rúben. Temos de olhar para eles e acreditar que também podemos lá chegar. Espero daqui para a frente dar o grande salto com muito trabalho e prazer pelo jogo", referiu.



Num dia em que os sub-21 contaram também com a visita de Fernando Santos, na qual o selecionador nacional deixou uma mensagem de motivação e incentivo para a nova fase de apuramento, o jovem médio reconheceu que "a porta da seleção A está aberta", mas destacou a vontade de convencer primeiro o técnico Rui Jorge.



"Quando era mais novo pensava estar aqui. Agora espero impressionar o 'mister'", disse Rafael Barbosa, assegurando não haver rivalidades clubísticas no seio desta equipa: "Trabalhamos todos para o mesmo objetivo que é o Europeu de sub-21."



Na sessão de trabalho desta tarde, à qual foi possível assistir aos primeiros 15 minutos, registaram-se já as presenças de Pedro Amaral, que substituiu o lesionado Yuri Ribeiro, e de João Gamboa, que esteve na segunda-feira em ação no Portimonense-Marítimo (1-2), da quarta jornada da I Liga, e que foi o único a treinar à parte, realizando trabalho de recuperação.



A seleção sub-21 volta a treinar na quarta-feira na Cidade do Futebol com vista ao desafio com o País de Gales, agendado para 05 de setembro, em Chaves, a contar para a primeira jornada do grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2019.