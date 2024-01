Rafael Leão contribui para vitória do AC Milan na visita ao Empoli

Foi nos pés do português que nasceu o primeiro golo milanês, com Leão a assistir o inglês Ruben Loftus-Cheek, que inaugurou o marcador logo aos 11 minutos.



Vinte minutos depois, o francês Olivier Giroud aumentou a vantagem dos visitantes, convertendo com sucesso uma grande penalidade assinalada por mão na bola de Maleh.



Os dois golos de diferença permitiram ao AC Milan gerir o jogo na segunda parte. No seu regresso à titularidade, Leão acabou por ser substituído, aos 84 minutos, por Traorè, que saltou do banco para fechar a contagem para os 'rossoneri', quatro minutos depois de ter entrado.



Os milaneses repuseram, assim, a diferença pontual para o 'vizinho' Inter, passando a somar 39 pontos, menos nove do que o líder da Serie A, e aproximaram-se da segunda classificada Juventus, que esta tarde visita a lanterna-vermelha Salernitana e tem 43.



Já o Empoli continua em crise e afundado na zona de despromoção, com 13 pontos, mais um do que a Salernitana, que é última do campeonato.