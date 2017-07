Rafael Leão quer seleção de sub-19 a mostrar a qualidade

03 Jul, 2017, 17:43 | Futebol Internacional

As duas seleções defrontam-se na quarta-feira (17h00), no estádio David Petriashvili, depois da vitória lusa de domingo frente à anfitriã (1-0) e do triunfo dos checos sobre a Suécia (2-1)



“Vamos entrar muito fortes, como no último jogo para conquistar mais três pontos”, apontou o avançado, em declarações ao sítio official da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



O atleta do Sporting considera que a entrada em campo no primeiro jogo ainda demonstrou que o grupo estava “um pouco ansioso, também com muita gente nas bancadas”, mas que querem todos “mostrar a qualidade” que têm para avançar na prova.



Com a República Checa, os portugueses vão encontrar uma equipa “com muita qualidade e que quer passar o grupo”, frente aos quais será fundamental ter “uma circulação mais rápida, os cruzamentos saírem melhor e a confiança dos jogadores aumentar”, o que levará a uma “subida de forma ao longo dos jogos”.



A formação das ‘quinas’ encerra a fase de grupos no sábado com a Suécia (17h00), com as meias-finais marcadas para 12 de julho e a final para 15 de julho, no estádio Mikhail Meskhi.