Rafael Marquez esclarece suspeitas de narcotráfico

10 Ago, 2017

Rafael Marquez promte esclarecer tudo sobre as acusações de envolvimento no narcotráfico | Reuters

"Assim como encarei tudo como profissional, este será o jogo mais difícil. Tentarei esclarecer tudo isto e ser o Rafa Marquez que todos conhecem", disse o jogador



Rafael Márquez foi implicado pela justiça dos Estados Unidos numa rede de tráfico de droga que envolve 22 mexicanos e 42 empresas encabeçados pelo narcotraficante Raúl Flores Hernández.



O antigo futebolista do FC Barcelona e capitão da seleção do México, que, aos 38 anos, representa o Atlas do seu país, terá como cúmplice o cantor Julión Álvarez.



"Nego qualquer tipo de relação com organizações criminais, mas compreendo a situação jurídica em que me encontro", esclareceu o jogador.



Marquez pediu respeito para a sua família fazer frente a uma "situação que não é normal e difícil".



O jogador aproveitou para agradecer todas as "mensagens de apoio e motivação" que tem recebido: "sei que muita gente está comigo e não os vou defraudar".