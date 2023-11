Raków, adversário do Sporting na Liga Europa, apurado para oitavos da Taça

O campeão polaco sentiu grandes dificuldades para bater o atual lanterna-vermelha do campeonato, razão pela qual só conseguiu fazer a diferença no tempo extra de prolongamento, e depois de o adversário estar reduzido a 10 unidades.



A equipa do LKS Lodz passou a jogar em inferioridade numérica a partir do minuto 100, por expulsão do avançado Piotr Janczukowic, e, nove minutos depois, sofreu o primeiro golo, de autoria do médio ucraniano Vladyslav Kochergin, e o segundo aos 120, pelo médio polaco Ben Lederman.



O Sporting recebe o Raków na próxima quinta-feira, na quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, que integra também os italianos da Atalanta e os austríacos do Sturm Graz.



O Atalanta lidera o Grupo D, ao fim de três jornadas, com sete pontos, seguido do Sporting e do Surm Graz, ambos com quatro, e do Raków, com um.