Raków goleia no campeonato polaco antes da visita a Alvalade

Racovitan, aos quatro minutos, Yeboah (39 e 51), Crnac (54) e Kittel (66) fabricaram o resultado volumoso para o Raków, que é quarto classificado na prova, com 26 pontos, a quatro do líder Slask.



O Sporting, segundo colocado no Grupo D da Liga Europa, com quatro pontos, recebe o emblema polaco, último, com um, no Estádio José Alvalade, na quinta-feira.



No outro jogo da 'poule', a líder Atalanta, de Itália, tem sete e a será anfitriã dos austríacos do Sturm Graz (terceiros, com um).