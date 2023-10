Rakow perde antes da receção ao Sporting para a Liga Europa

O Rakow, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, foi hoje derrotado no campo do Gornik Zabrze, por 2-1, e ficou mais longe da liderança na Liga polaca de futebol, na 12.ª jornada.

O japonês Yokota foi a figura da partida, ao assinar um ‘bis’ para a equipa da casa, aos 10 e 22 minutos, enquanto o Rakow, atual campeão polaco, reduziu já perto do final, aos 83, pelo croata Crnac.



Após a terceira derrota na competição, o Rakow segue no quarto posto, com 22 pontos, agora a quatro do líder Slask Wroclaw, que tem mais um jogo disputado.



O emblema polaco é rival do Sporting no Grupo D da Liga Europa, juntamente com Atalanta e Sturm Graz, e recebe os ‘leões’ na quinta-feira, em duelo da terceira jornada.