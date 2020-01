Rangers, adversário do Sporting de Braga, vence e continua a perseguir Celtic

A jogar em casa, o Rangers adiantou-se no marcador com um golo de Jermain Defoe, aos 41 minutos, com Scott Arfield a fazer o segundo aos 47. Com o triunfo de hoje, a equipa orientada por Steven Gerrard está em segundo no campeonato, com 56 pontos, mas tem menos um jogo que o líder Celtic, que soma 61.



O Rangers, que já tinha sido adversário do FC Porto no grupo G da Liga Europa, tendo empatado no Dragão (1-1) e vencido em casa (2-0), vai defrontar outra equipa portuguesa, o Sporting de Braga, nos 16 avos de final.



A primeira mão disputa-se em Glasgow, em 20 de fevereiro, e a segunda, no Estádio Municipal de Braga, em 26 do mesmo mês.