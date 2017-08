Rangers, de Pedro Caixinha, empata na Escócia

Lusa 19 Ago, 2017, 18:08 | Futebol Internacional

Bruno Alves, Candeias e Cardoso foram titulares e fizeram os 90 minutos na equipa do Rangers, enquanto Esmael Gonçalves foi totalista no Hearts.



Com este empate, o primeiro de Pedro Caixinha na competição, o Rangers passou a somar quatro pontos e ocupa o sexto lugar, em igualdade com o Hearts.