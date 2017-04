Rangers, de Pedro Caixinha, vence na Escócia

Lusa 15 Abr, 2017, 17:19 | Futebol Internacional

Em Glasgow, no Estádio Ibrox, o veterano Kenny Miller abriu a contagem, aos 39 minutos, e o espanhol Toral confirmou o triunfo, aos 54.



O Rangers segue no terceiro posto, com 58 pontos, mais nove que o St. Jonhstone, quarto. A formação liderada por Caixinha está a nove do Aberdeen, que é o segundo posicionado. O Celtic lidera com 90 pontos e já assegurou o título.