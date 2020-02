Rangers "escorrega" e empata no campeonato antes de visitar Sporting de Braga

A três dias de visitar a formação bracarense, o Rangers não teve um jogo fácil, com a equipa a recuperar de uma desvantagem de um golo, mas já na parte final, nos últimos 10 minutos, permitiu novo golo e a igualdade.



O St. Johnstone tinha marcado por Hendry, aos oito minutos, e o Rangers, treinado por Steven Gerrad, encetou a reviravolta, com golos de Kamberi (50) e Arribo (71), antes de Stevie May fazer o segundo da equipa da casa.



Na quarta-feira, o Rangers defronta o Sporting de Braga, em jogo com início marcado para as 17:00, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com uma vantagem de 3-2 trazida do primeiro jogo.



No campeonato escocês, a equipa segue em segundo lugar, atrás do Celtic, que caso vença hoje aumenta a vantagem para 12 pontos.