Rangers reforça liderança na Escócia antes de receber Benfica

A formação escocesa, treinada pelo antigo futebolista internacional inglês Steven Gerrard, teve um início de tarde tranquilo frente ao terceiro classificado, o Aberdeen, num jogo de ‘sentido’ único.



Ao intervalo, a equipa já vencia por 2-0, com golos dos avançados ingleses Ryan Kent (15 minutos) e Kemar Roofe (29), dilatando o marcador na segunda parte, com mais dois, do médio canadiano Scott Arfield (49) e do defesa inglês James Tavernier (53, de penálti).



O Rangers lidera o campeonato, com 41 pontos, mais 11 do que o rival Celtic, que empatou nesta jornada, mas tem menos dois jogos disputados.



Na Liga Europa, a equipa de Steven Gerrard empatou na última jornada no Estádio da Luz a 3-3, num jogo em que Otamendi foi expulso ainda aos 19 minutos, e os dois emblemas lideram o grupo D com sete pontos, seguidos pelos polacos do Lech Poznan (três), enquanto os belgas do Standard Liège ainda não pontuaram.



O jogo de quinta-feira entre Rangers e Benfica, no Ibrox Stadium, em Glasgow, tem início marcado para as 20:00.