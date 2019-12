Rangers vence rival Celtic e aproxima-se da liderança na Escócia

O inglês Ryan Kent colocou o Rangers em vantagem aos 36 minutos, mas o Celtic empatou ainda antes do intervalo, aos 41, por intermédio do francês Odsonne Edouard, antes de o croata Nikola Katic recolocar os visitantes em vantagem, aos 56.



O médio Ryan Christie desperdiçou uma grande penalidade aos 33 minutos, pouco tempo antes do golo inaugural do Rangers, que teve no croata Borna Barisic um dos responsáveis pelo triunfo, ao efetuar as duas assistências, e terminou reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão do colombiano Alfredo Morelos, aos 90+6.



O Rangers, que já defrontou esta época o FC Porto na fase de grupos da Liga Europa (empate 1-1 no Estádio do Dragão e vitória por 2-0 em Glasgow), ficou a apenas dois pontos de distância do Celtic, mas tem menos um jogo realizado em relação ao líder do campeonato.



Os 'protestantes' recebem o Sporting de Braga em 20 de fevereiro de 2020, na primeira mão dos 16 avos de final da segunda prova europeia de clubes, deslocando-se a Portugal em 26 de fevereiro para disputarem o encontro da segunda mão.