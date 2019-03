Ranieri regressa à AS Roma

Marcos Celso - RTP Comentários 08 Mar, 2019, 16:34 / atualizado em 08 Mar, 2019, 16:38 | Futebol Internacional

A Roma já tem treinador pelo menos até junho próximo. Ranieri estava sem clube após ter saído do Fulham, em fevereiro, e agora vai conduzir a formação da Roma até final da temporada.



Uma vez afastada da Champions, Ranieri vai tentar, segundo informou o clube, levar a Roma à "melhor classificação possível e alcançar a qualificação para a Liga dos Campeões".





Nascido na capital transalpina, Ranieri, de 67 anos, iniciou a carreira de jogador nos anos setenta com as cores da Roma, clube ao qual voltou entre 2009 e 2011 para desempenhar o cargo de treinador principal.



Durante esse período no Estádio Olímpico, o técnico arrecadou um segundo lugar no campeonato italiano em 2009/10, ficando a dois pontos do Inter de Milão, na altura orientado por José Mourinho, que também se sagrou campeão europeu nessa temporada.



Ranieri conduziu o Leicester a um inédito título inglês há três épocas e na semana passada foi despedido do comando técnico do Fulham, menos de quatro meses depois de ter chegado a Craven Cottage, deixando os londrinos no penúltimo lugar da Premier League, a 10 pontos da manutenção.



c/ Lusa