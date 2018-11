Raphäel Guerreiro falhou treino da seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Nov, 2018, 11:28 / atualizado em 15 Nov, 2018, 11:28 | Futebol Internacional

O lateral esquerdo dos alemães do Borussia Dortmund nem sequer subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, ao contrário dos restantes 23 convocados, que treinaram sem limitações às ordens do selecionador Fernando Santos e do treinador adjunto Ilídio Vale.



Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos aos jornalistas, os atletas realizaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola, com os três guarda-redes a efetuarem trabalho específico junto a uma das balizas.



Para sexta-feira fica reservada a conferência de imprensa do selecionador nacional, Fernando Santos, sobre o encontro entre Itália e Portugal, marcado para sábado, no Estádio Giuseppe Meazza, com início às 19h45 hora de Lisboa.



Portugal lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a seleção transalpina e mais cinco do que a lanterna-vermelha Polónia, já eliminada.



A equipa nacional precisa apenas de conquistar um empate em Milão para se qualificar para a 'final four', mas mesmo uma derrota poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a Polónia, em Guimarães.