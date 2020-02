Raphaël Guerreiro marca, mas Dortmund perde em Leverkusen

Kevin Volland ‘bisou’ para os ‘farmacêuticos’, aos 20 e 43 minutos, enquanto Mats Hummels, aos 22, e Emre Can, aos 33, marcaram para os visitantes, que se colocaram novamente em vantagem no segundo tempo, com o tento do lateral esquerdo luso, aos 65.



Contudo, o jamaicano Leon Bailey, aos 81 minutos, e Lars Bender, aos 82, operaram a reviravolta no marcador e deram o triunfo ao adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa (20 de fevereiro na Alemanha e 27 no Dragão), que subiu ao quinto lugar da ‘Bundesliga’, com 37 pontos.



Por seu lado, e com esta derrota, o Borussia Dortmund mantém-se no terceiro lugar, com 39 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Borussia Mönchengladbach, que tem os mesmos pontos, mas joga no domingo, diante do Colónia.



A ascensão do Leverkusen ao ‘top-5’ foi ‘promovida’ pelo empate 1-1 do Schalke 04 frente ao Paderborn, num encontro no qual o turco Ahmed Kutucu adiantou os ‘mineiros’, aos 63 minutos, mas o albanês Klaus Gjasula repôs a igualdade para o lanterna-vermelha, aos 81.



Uma grande penalidade convertida pelo avançado Gian-Luca Waldschmidt, aos 40 minutos, garantiu a vitória por 1-0 do Friburgo na receção ao Hoffenheim, enquanto um ‘hat-trick’ do sueco Robin Quaison consumou o triunfo por 3-1 do Mainz na visita ao Hertha, que ainda reduziu através do belga Dedryck Boyata.



Nos outros dois jogos do dia, o Wolfsburgo empatou 1-1 na receção ao Fortuna Dusseldorf e o Union Berlim venceu o penúltimo colocado, Werder Bremen, por 2-0.



A ronda 21 da ‘Bundesliga’ fecha no domingo, com a receção do Borussia Mönchengladbach ao Colónia e com o jogo ‘grande’ que opõe o líder Bayern de Munique ao ‘vice’ Leipzig.