Raphael Guerreiro marca na vitória do Bayern Munique frente ao Heidenhem

Em Munique, Harry Kane, que na semana passada fez um ‘hat-trick’ frente ao Borussia Dortmund, inaugurou o marcador, aos 14 minutos, e bisou aos 44, permitindo aos bávaros chegar ao intervalo a vencer por 2-0.



Na segunda parte, o Heidenhem, atual 16.º classificado, conseguiu empatar a partida, com golos aos 67 e 70 minutos, numa altura em que Raphael Guerreiro já estava em campo.



O português, que regressou após longa lesão, marcou aos 73, fazendo o seu segundo golo pela formação bávara, que ampliou a vantagem aos 85 minutos, por Choupo-Moting.



O Bayern lidera a liga alemã com 29 pontos, mais um do que o Bayer Leverkusen, que no domingo joga com o Union Berlim, e mais cinco do que o Estugarda, que é terceiro, e que hoje venceu o Borussia Dortmund, por 2-1, depois de ter estado em desvantagem.



Em Estugarda, o Dortmund, que é quarto da classificação, colocou-se em vantagem aos 36 minutos, por intermédio de Fullkrug, mas a equipa da casa empatou ainda antes do intervalo, por Undav (42).



O guineense Guirassy desfez a igualdade aos 82 minutos, na conversão de uma grande penalidade.



O Augusburgo e o Hoffenheim empataram a um golo, enquanto o Darmstadt e o Mainz não foram além do nulo.