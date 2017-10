Raphael Guerreiro regressou após quatro meses lesionado

Mário Aleixo - RTP 25 Out, 2017, 08:01 / atualizado em 25 Out, 2017, 08:01 | Futebol Internacional

O lateral-esquerdo português fraturou o pé esquerdo ao serviço da seleção de Portugal, na Taça das Confederações, e desde então não tem sido opção, nem para a seleção nem para o clube.



Agora, na segunda eliminatória da Taça da Alemanha, regressou finalmente à lista de convocados do líder da "Bundesliga" e foi lançado no jogo aos 63 minutos, quando o jogo já estava decidido, com uma vantagem de dois golos dos visitantes.



Na última época, Raphael Guerreiro participou em 35 jogos do emblema alemão e apontou sete golos.



No jogo desta terça-feira a figura foi o jovem sueco Alexander Isak, com uma assistência e um golo.



Gonzalo Castro fez o primeiro, a passe de Isak, ao minuto 42, e o sueco elevou aos 47. De grande penalidade, o ucraniano Yarmolenko elevou (73), o espanhol Marc Bartra ampliou (79) e o japonês Kagawa fechou (90).