Rapid Viena abre inquérito a cânticos antissemitas dos adeptos

11 Mai, 2017

Um pequeno grupo entre centenas de adeptos foram filmados a cantar “porcos dos judeus”, após a derrota por 2-1 frente ao seu eterno rival, na terça-feira.



O vídeo do incidente foi publicado na rede social Facebook.



O Rapid, que é o emblema com mais títulos de campeão da Áustria (32), o último dos quais em 2008, condenou o comportamento dos seus adeptos, considerando-o “imperdoável” e que “desrespeita os valores e os princípios do clube”.



“Qualquer um que se associe a estes insultos ficará impedido de entrar em qualquer evento do clube”, sublinhou o Rapid.



O Áustria Viena foi influenciado na sua fundação por judeus.