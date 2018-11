Rashford dá vitória ao Manchester United e a Mourinho com golo nos "descontos"

Lusa Comentários 03 Nov, 2018, 14:59 | Futebol Internacional

O internacional inglês entrou em campo já no decorrer da segunda parte, quando o resultado estava empatado (1-1), e foi decisivo na equipa do técnico português, ao apontar o golo da vitória, aos 90+2 minutos, com um remate já na pequena área, após centro do francês Paul Pogba na esquerda.



O Bournemouth, que é até agora a ‘equipa sensação’ desta edição da Premier League, esteve em vantagem no marcador, graças a um tento de Wilson, aos 11 minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 35, o francês Martial refez a igualdade.



Com este triunfo, o Manchester United subiu provisoriamente ao sexto lugar do campeonato, em igualdade pontual, precisamente, com o Bournemouth, embora com o decorrer da jornada ainda possa ser ultrapassado pelo Watford, que atua ainda hoje no campo do Newcastle.



O Bournemouth sofreu o primeiro desaire caseiro da temporada e terminou com uma série de seis jogos consecutivos sem derrotas, com cinco vitórias e um empate, em todas as competições.